Dries Mertens: "Kırmızı kart çok etkiledi!"

Galatasaray'ın Belçikalı hücumcusu Dries Mertens, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens: 'Kırmızı kart çok etkiledi!'
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23 Ekim 2022 22:22
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Corendon Alanyaspor'a karşı 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Mertens, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördü. Bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti. Biz takımlar arasında oynuyorduk ama bu karar, maça etki etti." dedi.

Takımının ilk golünü atan Mertens, "Umarım gollerim devam eder ama önemlisi 3 puan kazanmamız. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.

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