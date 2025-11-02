01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-0
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
0-173'
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
0-1
01 Kasım
Cremonese-Juventus
1-290'
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-0
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
3-072'
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
3-2
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
2-076'
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-1
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
3-0
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-0
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Dries Mertens: "Buraya geri gelmek çok güzeldi"

Galatasaray'ın efsane ismi Dries Mertens, futbolu bıraktıktan sonra ilk kez RAMS Park'a döndü. Taraftarların büyük sevgisiyle karşılanan Belçikalı yıldız, "Buraya geri gelmek çok güzeldi" diyerek sarı-kırmızılı camiaya duyduğu özlemi dile getirdi.

calendar 02 Kasım 2025 00:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dries Mertens: 'Buraya geri gelmek çok güzeldi'
Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, Trabzonspor maçını tribünden takip ederek sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte RAMS Park'a gelen Mertens, tribünlerde büyük ilgi odağı oldu. 38 yaşında futbolu bırakan Belçikalı efsane, maç öncesinde Başkan Dursun Özbek tarafından kendisine hediye edilen "10 numaralı forma" ile onurlandırıldı.

"GERİ GELMEK ÇOK GÜZELDİ"


Karşılaşmanın ardından GSTV'ye konuşan Mertens, Galatasaray camiasına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"Buraya geri gelmek çok güzeldi. İyi zamanlar geçirmek ve burada bunu tekrar hissetmek de ayrı bir duygu katıyor.

Açıkçası çok güzeldi bu akşam. Başkanımızı gördüm, hocamızı gördüm, çalışanları, oyuncuları gördüm..."

"CIRO, STADA YAKLAŞIRKEN HEYECANLANMAYA BAŞLADI"

Tribünlerde büyük coşku yaşanırken, oğlu Ciro'nun heyecanını da gülümseyerek anlatan Mertens, "Ciro stada yaklaşırken heyecanlanmaya başladı. Bir an önce sahaya çıkıp üçlü çektirmek istiyordu. Güzel anılar..." ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK ÖZLEDİĞİM ŞEY SİMİT'

Belçikalı yıldız, İstanbul'da en çok neyi özlediği sorusuna ise gülerek "simit" cevabını verdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Mertens ve oğlu Ciro, maç öncesinde ultrAslan grubunun önüne giderek taraftarlara meşhur "üçlü" tezahüratını yaptırdı. Tribünlerden yükselen sevgi gösterileri, RAMS Park'ta duygusal anlara sahne oldu.

 Reklam 
