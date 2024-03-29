Golden State Warriors forveti Draymond Green, Çarşamba gecesi Orlando Magic'e karşı oynanan karşılaşmadan atılmayı "hak ettiğini" söyledi.



Green, 'The Draymond Green Show' podcast'inde Warriors'ın Magic'e karşı kazandığı zaferde oyundan atılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi:



"Böyle şeyler olmamalı. Ne söylediysem söyledim. O noktada atılmayı hak etmiştim. Dürüst olmam gerekirse, biraz vücudumu benche doğru çevirip konuşacaktım fakat laflar ağzımdan erkenden çıkıverdi. Ama evet, böyle şeyler yaşanmamalı.



Verilen karara aşırı tepki gösterecek değilim. Hiçbir şey göründüğü kadar iyi değildir; fakat bazen o kadar kötü de değildir. Ben kendimi biliyorum ve bunlardan ders çıkarıyorum. Ve bunun tek seferlik bir durum olmasına dikkat edeceğim."



Bu sezon dört kez oyundan atılan Green, ESPN'e göre Kevin Durant'in 2017-18 sezonunda beş kez oyundan atılmasından bu yana bir sezonda en fazla oyundan atılan oyuncu oldu.



Normal sezon kariyerinde toplamda 19 kez ihraç edilen Green, NBA tarihinde son 25 senede Rasheed Wallace'ın ardından (25) bir sezonda en fazla oyundan atılan oyuncu konumunda.



