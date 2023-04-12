Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'de 15 yıl oynamak istediğini söyledi.



Draymond'ın Warriors'taki geleceği çeşitli spekülasyonlara konu olmuş, bazı söylentilerde yaz aylarında takımdan ayrılabileceği bile öne sürülmüştü.



Green, kendi podcast'inde yaptığı açıklamada dört yıl daha oynayıp Golden State'te emekli olmak istediğini açıkça belirtti:



"Kariyerimi burada tamamlamayı çok isterim. Bu mevcut sözleşmeyi imzaladığımdan beri hedefim buydu. Burada bitirmek daha gerçekçi görünüyor. Ayrıca NBA'de 20 yıl oynamak istemem, 15 yıl oynamak isterim.



Dört yıl sonra, muhtemelen yine üst düzeyde katkıda bulunurum ve sözleşmemin karşılığını da layığıyla veririm. Kalma olasılığıma gelirsek, bu konuda bir şey diyemem çünkü bana bağlı bir durum değil. Bana kalsa, kariyerimi %100 burada bitiririm derdim."



Golden State, oyuncu opsiyonu olan kontratının son yılına girmek üzere olan Green'e bu sezon öncesi bir uzatma teklif etme şansına sahipti, fakat etmemeye karar vermişti.





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