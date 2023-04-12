Draymond: "NBA'de 15 yılı tamamlayıp, Warriors'ta bırakmak istiyorum"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'de 15 yıl oynamak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Draymond: 'NBA'de 15 yılı tamamlayıp, Warriors'ta bırakmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2023 16:23
Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'de 15 yıl oynamak istediğini söyledi.

Draymond'ın Warriors'taki geleceği çeşitli spekülasyonlara konu olmuş, bazı söylentilerde yaz aylarında takımdan ayrılabileceği bile öne sürülmüştü.

Green, kendi podcast'inde yaptığı açıklamada dört yıl daha oynayıp Golden State'te emekli olmak istediğini açıkça belirtti:

"Kariyerimi burada tamamlamayı çok isterim. Bu mevcut sözleşmeyi imzaladığımdan beri hedefim buydu. Burada bitirmek daha gerçekçi görünüyor. Ayrıca NBA'de 20 yıl oynamak istemem, 15 yıl oynamak isterim.

Dört yıl sonra, muhtemelen yine üst düzeyde katkıda bulunurum ve sözleşmemin karşılığını da layığıyla veririm. Kalma olasılığıma gelirsek, bu konuda bir şey diyemem çünkü bana bağlı bir durum değil. Bana kalsa, kariyerimi %100 burada bitiririm derdim."

Golden State, oyuncu opsiyonu olan kontratının son yılına girmek üzere olan Green'e bu sezon öncesi bir uzatma teklif etme şansına sahipti, fakat etmemeye karar vermişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery