Draxler, Katar'a imza attı

Katar ekiplerinden Al-Ahli SC, Paris Saint-Germain'den Julian Draxler transferini açıkladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.



Al-Ahli SC, bu transfer için PSG'ye 20 milyon euro bonservis ödeyecek.



Paris Saint-Germain'in 2017 yılında Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde 198 maçta, 26 gol, 41 asistlik performans sergilemişti.



