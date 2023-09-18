Draxler, Katar'a imza attı

Katar ekibi Al-Ahli SC, PSG'den Julian Draxler'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Draxler, Katar'a imza attı
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18 Eylül 2023 19:32
Son güncelleme 18 Eylül 2023 22:34
Katar ekiplerinden Al-Ahli SC, Paris Saint-Germain'den Julian Draxler transferini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Al-Ahli SC, bu transfer için PSG'ye 20 milyon euro bonservis ödeyecek.

Paris Saint-Germain'in 2017 yılında Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde 198 maçta, 26 gol, 41 asistlik performans sergilemişti.

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