Dortmund'dan savunmaya takviye!

Borussia Dortmund, sözleşmesi biten Mats Hummels'in yerini Stuttgart'tan Waldemar Anton ile dolduruyor.



Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinde yer alan 22.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek ve Alman oyuncuyu kadrosuna katacak.



Alman futbolunun efsane ismi ve Almanya Sportif Direktörü Rudi Völler de Anton'un Borussia Dortmund'a transferini doğruladı.



Völler, "Bundesliga'dan birçok kulüp onunla ilgileniyordu. Ama Anton Borussia Dortmund'da karar kıldı." ifadelerini kullandı.



Stuttgart'ta geride kalan sezonda 37 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Waldemar Anton, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU