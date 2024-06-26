Dortmund'dan savunmaya takviye!

Borussia Dortmund, Stuttgart forması giyen Waldemar Anton'u kadrosuna katıyor. Rudi Völler, çok sayıda kulübün ilgilenmesine rağmen Anton'un Dortmund'u seçtiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dortmund'dan savunmaya takviye!
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26 Haziran 2024 16:19
Borussia Dortmund, sözleşmesi biten Mats Hummels'in yerini Stuttgart'tan Waldemar Anton ile dolduruyor.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinde yer alan 22.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek ve Alman oyuncuyu kadrosuna katacak.

Alman futbolunun efsane ismi ve Almanya Sportif Direktörü Rudi Völler de Anton'un Borussia Dortmund'a transferini doğruladı.

Völler, "Bundesliga'dan birçok kulüp onunla ilgileniyordu. Ama Anton Borussia Dortmund'da karar kıldı." ifadelerini kullandı.

Stuttgart'ta geride kalan sezonda 37 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Waldemar Anton, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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