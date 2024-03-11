Chicago Bulls koçu Billy Donovan, takımın guardı Lonzo Ball'un sprint ve sıçrama gibi temassız aktivitelere katılmaya başladığını söyledi.



Donovan, Ocak 2022'de yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle iki yılı aşkın süreyi kaçıran ve o tarihten bu yana kıkırdak nakli de dahil olmak üzere üç ameliyat geçiren Lonzo'nun son durumu hakkında konuştu:



"Antrenmanlardan bazıları gerçekten çok olumluydu ve ilerleme de kaydetti. İyi tepki verdi. Doktorların bana gösterdiği şeylerden bazıları kendisinin iyi hareket ettiği yönünde. Şahsen onun adına gerçekten çok mutluyum. Kendini bu konuma getirmek için çok çalıştı ve umarım ilerlemeye devam edebilir."



Donovan ayrıca Ball'un bir sonraki adımının temaslı antrenman ve beşe beş basketbol maçı olduğunu, ancak dönüşü için belli bir tarih bulunmadığını sözlerine ekledi.



Bulls guardı, NBA'de yer aldığı beş sezon boyunca 11,9 sayı, 6,2 asist, 5,7 ribaund ve 1,6 top çalma ortalamaları yakaladı.





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