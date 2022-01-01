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Doncic, onu hep "süperstarlar" savunsun istiyor!

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, kendisini süperstar oyuncuların savunmasını istemesinin nedenini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, kendisini süperstar oyuncuların savunmasını istemesinin nedenini açıkladı.

Eski NBA oyuncusu JJ Redick'in podcast'inde konuşan Luka, en iyi oyuncuları "sahanın iki tarafında da" uğraştırmak istediğini söyledi:

"Şöyle söyleyebilirim; çünkü en iyi oyuncular her iki tarafta da iş yapmak zorundalar. Onları hücumda da, savunmada da uğraştırmanız gerekir... Tüm maç oynarlar ve top genelde onların elindedir. Bu yüzden onları yormak istersiniz.

En iyi oyuncu sizi tuttuğunda, sayı bulmak istersiniz. Yani bu bir gurur meselesi gibi."

Luka, sezonda 28.2 sayı, 9.3 ribaund ve 8.6 asist ortalamalarına sahip.


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