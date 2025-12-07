Domenico Tedesco sol bek planını belirledi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transfer toplantılarına hız verdi.



İki günde bir yöneticilerle bir araya gelen İtalyan hoca, Levent Mercan ve Archie Brown'dan daha üst seviyede bir sol bek takviyesi talep etti.



Oyun kurabilen, pas bağlantılarını doğru kuran bir profil isteyen Tedesco'nun bir isim belirtmediği öğrenildi.



DEVİN ÖZEK LİSTE HAZIRLAYACAK



Sabah'ın haberine göre; sportif direktör Devin Özek, çalışmalara başlarken 7-8 oyuncudan oluşan geniş bir liste hazırlayacak.

Sezon başında transfer edilen Archie Brown için kiralama formülü devreye alındı. 23 yaşındaki oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirileceği, kulübün bu bölgeye mutlaka seviye atlatacak bir transfer yapmayı hedeflediği belirtildi.