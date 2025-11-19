26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Domenico Tedesco'dan Rize maçı öncesi rotasyon kararı!

Cezalı Nelson Semedo dışında aynı futbolcularla Çaykur Rizespor karşısına çıkacak olan Domenico Tedesco, Jhon Duran'ı ilk 11'de başlatıp 60. dakikadan sonra oyundan almayı planlıyor

calendar 19 Kasım 2025 10:20
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan Rize maçı öncesi rotasyon kararı!
Milli ara öncesi Süper Lig'in tek yenilmez takımı unvanını eline geçiren Fenerbahçe, Çaykur Rize maçıyla seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi oynayacağı Rize maçına moral ve motivasyon açısından da oldukça önem veriyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco, bu nedenle ilk 11'de değişiklik yapmayacak.


Bir tek cezalı olan Nelson Semedo'nun yerine Mert Müldür forma giyecek. Kaleci, savunma ve orta saha kurgusundan vazgeçmeyecek olan İtalyan hoca, Jhon Duran'ı ilk 11'de maça başlatıp 60. dakika veya sonrasında oyundan almayı düşünüyor.

JAYDEN'DA SARI ALARM

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor. Tedesco, yıldız futbolcuyu Rize karşısında oynatacak. Fener'in hocası, bu yüzden Oosterwolde'ye sarı kart görmemesi konusunda uyarılarda bulundu. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
