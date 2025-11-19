Domenico Tedesco'dan Rize maçı öncesi rotasyon kararı!

Milli ara öncesi Süper Lig'in tek yenilmez takımı unvanını eline geçiren Fenerbahçe, Çaykur Rize maçıyla seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi oynayacağı Rize maçına moral ve motivasyon açısından da oldukça önem veriyor.
Teknik Direktör Domenico Tedesco, bu nedenle ilk 11'de değişiklik yapmayacak.
Bir tek cezalı olan Nelson Semedo'nun yerine Mert Müldür forma giyecek. Kaleci, savunma ve orta saha kurgusundan vazgeçmeyecek olan İtalyan hoca, Jhon Duran'ı ilk 11'de maça başlatıp 60. dakika veya sonrasında oyundan almayı düşünüyor.
JAYDEN'DA SARI ALARM
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor. Tedesco, yıldız futbolcuyu Rize karşısında oynatacak. Fener'in hocası, bu yüzden Oosterwolde'ye sarı kart görmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
