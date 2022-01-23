Domenec Torrent'ten Gedson Fernandes açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent transfer sorularına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent'ten Gedson Fernandes açıklaması
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23 Ocak 2022 23:01
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor karşılaşmasının ardından transfer sorusuna yanıt verdi.

Yönetimle birlikte transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Torrent "Kulüp olarak transfer çalışmaları içerisindeyiz. Ekip hangi pozisyonları güçlendirebilir bakıyoruz." açıklamasını yaptı.

Gedson Fernandes'in transferi hakkında sorulan soruları yantlayan Torrent "Transfer haberleri spekülasyon. Oyuncuyu tanıyorum. Benfica'da oynuyor. Galatasaray da kulüp olarak konuştuğumuz şeyler aramızda benle kalıyor. Bu sadece bir spekülasyon." ifadelerini kullandı. 

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