Domenec Torrent İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'a geldi.

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Domenec Torrent İstanbul'a geldi
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11 Ocak 2022 23:46
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Domenec Torrent İstanbul'a geldi.

Torrent'i İstanbul havalimanında yönetici Işıtan Gün'ün karşıladığı görüldü. Torrent havalimanındaki ilk açıklamasında "Uzun zamandan beri Galatasaray ile görüşüyordum ve İstanbul'dayım" sözlerini kullandı. İspanyol teknik adam sarı kırmızılı kulübün kendisine tahsis ettiği araçla havalimanından ayrıldı.

Başkan Burak Elmas'ın ilk önce yardımcı antrenör olarak görüşüldüğünü ancak Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturacağını belirttiği Torrent sezonun kalan bölümünde sarı kırmızılıların yeni teknik patronu olacak.

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