Domenec Torrent'e Brezilya'dan talip

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir takımda görev almayan Domenec Torrent'e bir talip çıktı. Brezilya ekibi Cuiaba'nın yöneticileri, İspanyol teknik adamın temsilcisiyle temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent'e Brezilya'dan talip
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13 Mayıs 2023 17:18
Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in ardından göreve gelen, sezonu sonu ise takımdan ayrılan Domenec Torrent'e talip çıktı.

Brezilya Ligi ekiplerinden Cuiaba, İspanyol teknik adam için harekete geçti. Cuiaba'nın yöneticileri Torrent'in Güney Amerika'daki temsilcisi Carlos Leite ile masaya oturdu.

Torrent'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

60 yaşındaki teknik adam, daha önce Brezilya'da yaklaşık 4 ay Flamengo'yu çalıştırmıştı.

Galatasaray'ın başında 20 maça çıkan Torrent, bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

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