Domenec Torrent: 'Çalışmak için zamanımız azdı'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Vefat eden futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak sözlerine başlayan Torrent, "Yeni kaybımız, genç oyuncu Ahmet Çalık ile ilgili üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Tüm düşüncelerimiz ailesi ve sevenleriyle..." dedi.



Çalışmak için zamanlarının az olduğunu söyleyen İspanyol teknik direktör, "Az zamanımız vardı çalışmak için. Hocalarımız her detaya dikkat ettiler. Elimizden geldiğince iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.





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