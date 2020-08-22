Beşiktaş'ta yüksek maaşı nedeniyle takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Domagoj Vida, İtalya'dan gelen teklifleri reddetti.



Serie A ekipleri Bologna ve Parma'nın kendisiyle temasa geçtiği belirtilen Hırvat oyuncunun, aldığı düşük maaş teklifleri nedeniyle iki takıma "ret" yanıtı verdiği belirtildi.



Daha önce Sevilla ve Lyon'un önerilerini de kabul etmeyen ve Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılardan senelik 3 milyon 700 bin euro ile en yüksek maaşı alıyor.



