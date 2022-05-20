Doğuş Balbay: 'Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız'

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, THY EuroLeague'de kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.



Üst üste 3. kez finalde mücadele edecekleri için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Doğuş, "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Real Madrid, çok ciddi bir ekip. Bizi her zaman zorlamış bir takım. Zor bir maç olacak. İnşallah kupayı alıp ülkemize getirmek istiyoruz." dedi.



Son 3 sezonda elde ettikleri başarılara dikkati çeken deneyimli oyuncu, "İnanılmaz bir hikaye. Avrupa Ligi'nde lig sonunculuğundan üst üste 3. kez finale ve şampiyonluğa uzanan bir takım var. Sadece oyuncular değil teknik ekibimizin, başkanımızın ve yöneticilerimizin katkıları buralara gelmemizi sağladı. Biz de şu anda bunun meyvelerini topluyoruz. Umarım yarın da bir kupa daha getiririz." değerlendirmesinde bulundu.





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