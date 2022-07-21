Doğukan transferinde Fenerbahçe detayı

Antalyaspor tarihinin bonservis rekorunu kırarak Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, "Ben bir projeydim" açıklamasını yapmasının ardından akıllara dönemin başkanı Hasan Akıncıoğlu geldi.



Antalya yerel basınına konuşan Akıncıoğlu, 9 yıl önce başkanlığını bıraktığı Antalyaspor'un sürdürülebilir bir alt yapıya gerek duyduğunu ön görerek yaptıkları o çalışmayı anlattı.



Başkanlığı bırakmasının üzerinden 9 yıl geçmesine karşın ortaya koyduğu yatırımlarla Antalyaspor'a kazandırmaya devam eden Akıncıoğlu, Doğukan Sinik'in rekor kırarak transfer olmasıyla gurur duyduğunu ifade ederken, pek çok transfer teklifi alan Bünyamin Balcı'nın da aynı dönemde Kırmızı-Beyazlılarla tanıştığını hatırlattı. Başkanlığı döneminde Antalyaspor'un sürdürülebilir bir alt yapıya sahip olması gerektiğini öngörerek, UEFA'nın Grassroots projesi benzeri geniş tabanlı ve uzun soluklu bir altyapı proje çalışması başlattıklarını söyleyen Akıncıoğlu, "Doğukan Sinik gibi Bünyamin Balcı da bu çalışmanın meyvesi olarak ortaya çıktı" sözlerine yer verdi.



"MUTLULUKLA TAKİP EDİYORUM"



Alt yapıda atılım yapmak için yönetim kurulu ve dönemin teknik direktörü Mehmet Özdilek ile birlikte Türkiye'de bu konunun uzmanlarından olan Sedat Karabük'ü transfer ettiklerini ifade eden Akıncıoğlu, "Yöneticimiz Emin Altıner ve Sedat Karabük'ün başkanlığında oluşturduğumuz ekibimiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Antalya'daki ilkokullar ve spor kulüpleri ile birlikte futbol turnuva organizasyonlarını başlattı. Bu sosyal içerikli faaliyetler esnasında, kabiliyetli çocuklarımızın tespit edilip Antalyaspor'a kazandırılıp sağlıklı gelişimlerinin sağlanması projesi de başlatıldı. Daha sonraki yönetimlerin de bu çalışmalara bazı intikalar haricinde devam etmekte olduğunu mutlulukla izliyorum, zira bu projede süreklilik başarılı sonuç için kaçınılmaz" dedi.



DESTEK VERMEYE DEVAM ETTİ



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde de Antalyaspor'un alt yapı çalışmalarıyla ilgili olarak elinden gelen desteği verdiğini ifade eden Akıncıoğlu, "Ayrıca TFF'nin UEFA Grassroots projesinin Türkiye'de başlatılması için büyük çaba harcadım. Antalyaspor'un kendi olanakları ile sürdürdüğü bu faaliyetinin UEFA Grassroots projesinin benzeri olduğunu belirterek UEFA'ya nomine edilerek destek alınması çabalarım da maalesef pandemi nedeniyle intikaya uğradı" diye belirtti.



"BEKLENTİMİZ BÜYÜKTÜ"



Doğukan Sinik'in Kırmızı-Beyazlılar tanıştığı dönemde futbol direktörlüğü görevini üstlenen Sedat Karabük, milli futbolcunun o yıllarda dikkat çeken bir isim olduğunu söyledi. Çok yetenekli olduğunu ve futbola konsantre olması halinde Antalyaspor'a büyük gelirler getireceğinin tahmin edildiğini söyleyen Karabük, "Eski kulübü Şimşekspor, 25 bin TL karşılığında Fenerbahçe'ye transferi için anlaşma sağlamıştı. O dönem Antalyaspor Vakfı Başkanı olan Ali Yılmaz'ı arayarak, 'Bu oyuncuyu kaçırırsak Antalya'da dolaşmayalım' dedim. Sonrasında hemen bonservisi geldi ve Doğukan'ı Antalyaspor'a kazandırdık" sözlerine yer verdi.



(Lider Gazete - Antalya)











