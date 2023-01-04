'Doğukan Sinik Hull City'den ayrılabilir'

Hull City'nin yaz transfer dönemindeki 16 transferinden biri olan Doğukan Sinik ayrılık haberi ile gündeme geldi.



Kulübe yakın bir kaynak olan Hull Live'da yer alan habere göre, bu sezon kulüpte sadece 12 maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasının muhtemel olduğu belirtildi.



Doğukan'ın, Hull City'nin son oynadığı ve 4-1 kazandığı Wigan maçında sakatlığı olmamasına rağmen forma giymediği ve bu durumun da ayrılık ihtimalini oldukça güçlendirdiği aktarıldı.



OZAN TUFAN VE BEŞİKTAŞ



Öte yandan Hull City'de takımdan ayrılabilecek bir başka oyuncu olarak da Ozan Tufan gösterildi. 27 yaşındaki futbolcuya Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgisinin olduğu ifade edildi.



HULL CITY 4 MİLYON EURO ÖDEDİ



Bu sezon Hull City'de 2'si ilk 11'de olmak üzere 12 maçta forma giyen Doğukan Sinik, 1 asist yaptı.



Milli futbolcu, yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan Hull City'ye 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.





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