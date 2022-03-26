Djordjevic: 'Çok daha iyi olmalıyız'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Barcelona karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Sakat oyuncularının geri dönmemesi nedeniyle bu dönem istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirten Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:



"ÇOK DAHA İYİ OLMALIYIZ"



"Biz zorlu bir seyahatten geldik, onlar bir gün daha dinlendiler. Önemli oyuncularımızın forma girmesini bekliyoruz. Onlar galibiyeti hak etti. Tebrik ediyorum. Biz çok daha iyi olmalıyız."



"BARCELONA'NIN BİZDEN DAHA ÇOK DİNLENME ZAMANI VARDI"



"Şu anda çok zor bir süreçteyiz. Önemli oyuncularımızın geri dönmesi ve iyileşmesi sürecindeyiz. Bu yüzden de yeterli maç formuna sahip değiller. Çok uzun süredir seyircimizin önünde EuroLeague oynayamadık. Bunun da oyuncular üzerinde çok etkisi oluyor. Benim görevim onları motive edip, kafamızı dik tutup, devam etmeyi sağlamak. Birlik ve beraberlik çok önemli. Karakterimizi ortaya koymamız lazım. Çok yoğun süreçte üst üste maçlar oynuyoruz. Barcelona'nın bizden bir gün fazla dinlenme zamanı vardı ve bir gün bile dinlenebilmek için inanılmaz değerli. Çok özel enerji ile oynadılar. Şutörleri muhteşemdi. Biz de bu performansa karşı eşleşemedik. Kötü başladık. Üçüncü çeyreğe top kayıpları ile girdik. İkinci yarıda onlara çok rahat oynayabilecek bir alan bıraktık."





"Hep bir sonraki rakibimize bakmamız gerekiyor. Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynayacağız. Sahaya enerjimizi koymamız gerekiyor. Çok uzun sakatlıklardan dönen oyuncularımız vardı. Henüz sahadaki doğal hallerine kavuşamadılar. Dinlenip enerji bulmamız gerekiyor. 4 günde 8 maç ve uzun seyahatler. Kolay değil. Bu sene covid ve iptal olan maçlar, çok farklı ve değişik bir sezon oluyor. "