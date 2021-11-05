Djordjevic: 'Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, 91-82'lik CSKA Moskova galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Djordjevic maç sonu açıklamasında "Kazanma ve mücadele şeklimiz gerçekten muhteşemdi. İnanılmaz bir takım eforu vardı. Zaten son maçlarımızın hepsinde aynı mücadele vardı. Bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı, özellikle de özgüven açısından… Çok çalışmak, büyük galibiyet ve inanılmaz çalıştık bunun için. Takımla gurur duyuyorum. Ama her zaman olduğu gibi bu galibiyeti unutup bir sonraki maç için hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi biraz dinleneceğiz, önümüzde Yalova maçı var. Bundan sonra da bu şekilde oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Basketbol adına çok iyi bir geceydi. Özgüven açısından da Fenerbahçe ve taraftarlar için de çok büyük bir galibiyet oldu." sözlerini kullandı.



Ev sahibinin özellikle ilk çeyrekteki hücum ribaundlarındaki performansına dair soru üzerine Başantrenör Aleksandar Djordjevic, "Hücum ribaundları konusunda evet, istatistiksel olarak zaten bir numaralar. Parkede fiziksel olarak da inanılmaz agresifler. Bu da onları inanılmaz kaliteli takım yapıyor, hücum ribaundları açısından. İlk çeyrekte çok iyi değildik zaten, çok fazla hücum ribaundu verdik. Dördüncü çeyrekte de aynı şekilde üst üste ribaund kaçırdık, ardından üçlük attılar. Bu konuda çok iyiler. Bizim bu konuda çalışmamız ve daha iyi olmamız gerekiyor."



Djordjevic sözlerini "Bize destek veren taraftarlar için de çok teşekkür ederim. Hepimiz için çok önemliydi" ifadelerini tamamladı.





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