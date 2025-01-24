Djokovic sakatlandı, yarı finalden çekildi

Yarı finalde tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev, Djokovic'in sakatlanması sonrasında finale çıktı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Djokovic sakatlandı, yarı finalden çekildi
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24 Ocak 2025 12:07
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler yarı finalinde Alman raket Alexander Zverev, rakibi Sırp Novak Djokovic'in ilk setin ardından sakatlık nedeniyle oyuna devam edememesi nedeniyle finale adını yazdırdı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gün yarı final maçında kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Zverev karşılaştı.

Zverev, Sırp rakete karşı 1 saat 21 dakika süren ilk seti 7-6 kazanırken, Djokovic sol bacağındaki sakatlık nedeniyle karşılaşmada ikinci sete çıkamadı ve Alman raket finale yükseldi.

Diğer yarı final karşılaşmasında bugün tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ta son şampiyon İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) ile karşılaşacak. Maçı kazanan taraf ise finalde Zverev'in rakibi olacak

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