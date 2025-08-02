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Djiku'ya Rusya'dan talip var

Spartak Moskova, Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku için devreye girdi.

calendar 02 Ağustos 2025 14:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Djiku'ya Rusya'dan talip var
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planlarında yer almayan isimlerden Alexander Djiku'ya Rusya'dan talip çıktı.

Spartak Moskova, Ganalı stoper Alexander Djiku için devreye girdi. Rus temsilcisi, yıldız futbolcunun yıllık 2 milyon euroyu bulan maaş talebini karşılamaya hazır olduğunu iletti.

FENERBAHÇE 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-lacivertli yönetim ise 29 yaşındaki savunmacı için kapıyı 6 milyon eurodan açtı. İki kulüp arasında pazarlıklar sürerken, anlaşma sağlanması durumunda Djiku'nun Fenerbahçe kariyerine son noktayı koyması bekleniyor.


YOLLAR AYRILABİLİR

Geçen sezonun başında bedelsiz olarak transfer edilen Djiku'nun Spartak'a transferi halinde Fenerbahçe önemli bir gelir elde etmiş olacak. Mourinho'nun da transfere onay verdiği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan tecrübeli stoper, bu maçlarda 1 de gol kaydetti.


 

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