Djiku: "Büyük hayal kırıklığı"

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Sivasspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Djiku: 'Büyük hayal kırıklığı'
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22 Nisan 2024 22:57
Son güncelleme 23 Nisan 2024 02:17
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

2-2'lik beraberliğin kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Djiku, şu sözleri sarf etti;

"Büyük bir hayal kırıklığı! 2 puan kaybettik. Bu kayıp bizi zirveden uzaklaştırdı. Golü de son dakikada yedik. Çok üzücü bir sonuç oldu."

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