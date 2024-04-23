Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
2-2'lik beraberliğin kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Djiku, şu sözleri sarf etti;
"Büyük bir hayal kırıklığı! 2 puan kaybettik. Bu kayıp bizi zirveden uzaklaştırdı. Golü de son dakikada yedik. Çok üzücü bir sonuç oldu."
2-2'lik beraberliğin kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Djiku, şu sözleri sarf etti;
"Büyük bir hayal kırıklığı! 2 puan kaybettik. Bu kayıp bizi zirveden uzaklaştırdı. Golü de son dakikada yedik. Çok üzücü bir sonuç oldu."