Dinamo Zagreb evinde 2-0'ı koruyamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Dinamo Zagreb'in Monaco'yu konuk ettiği maç 2-2 berabere bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dinamo Zagreb evinde 2-0'ı koruyamadı
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02 Ekim 2024 23:59
Son güncelleme 03 Ekim 2024 00:25
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Dinamo Zagreb, sahasında Monaco'yu ağırladı.

Stadion Maksimir'de oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Dinamo Zagreb'in golleri 45+3. dakikada Petar Sucic ve 66. dakikada Martin Baturino'dan geldi.i. Monaco'ya beraberliği getiren golleri ise 74. dakikada Mohammed Salisu ve 89. dakikada Denis Sakaria penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Byaern Münih'e 9-2  yenilen Dinamo Zagreb, 1 puana ulaştı. İlk maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup eden Monaco ise puanını 4'e yükseltti.


Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Dinamo Zagreb, deplasmanda RB Salzburg ile karşılaşacak. Monaco ise aynı haftada sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. 

 
 
 
 
 

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