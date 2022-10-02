Dinamo Kiev tek golle galibiyeti aldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Minaj ile karşılaştı.
Minaj Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekip Dinamo Kiev'in 1-0'lık galibiyeti ile sona ererken, galibiyet golü 52. dakikada Viktor Tsygankov'un ayağından geldi.
Bu sonuçla beraber oynadığı 4 maçın sonunda 6 puana ulaşan Dinamo Kiev, ligin ilk 2 maçında aldığı 2 mağlubiyetten sonra üst üste 2. galibiyetini alarak moral buldu.
Dinamo Kiev, bir sonraki maçında UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.
Minaj Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekip Dinamo Kiev'in 1-0'lık galibiyeti ile sona ererken, galibiyet golü 52. dakikada Viktor Tsygankov'un ayağından geldi.
Bu sonuçla beraber oynadığı 4 maçın sonunda 6 puana ulaşan Dinamo Kiev, ligin ilk 2 maçında aldığı 2 mağlubiyetten sonra üst üste 2. galibiyetini alarak moral buldu.
Dinamo Kiev, bir sonraki maçında UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.
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