Dinamo Kiev tek golle galibiyeti aldı

Ukrayna Premier Lig'in 5. haftasında Dinamo Kiev, deplasmanda Minaj'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dinamo Kiev tek golle galibiyeti aldı
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02 Ekim 2022 14:53
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Minaj ile karşılaştı.

Minaj Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekip Dinamo Kiev'in 1-0'lık galibiyeti ile sona ererken, galibiyet golü 52. dakikada Viktor Tsygankov'un ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber oynadığı 4 maçın sonunda 6 puana ulaşan Dinamo Kiev, ligin ilk 2 maçında aldığı 2 mağlubiyetten sonra üst üste 2. galibiyetini alarak moral buldu.

Dinamo Kiev, bir sonraki maçında UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.

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