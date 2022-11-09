Dimitris Itoudis: 'Kazanmak için sahada olacağız'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 7. haftasında 10 Kasım Perşembe günü konuk edeceği Kızılyıldız maçı öncesi Başantrenör Dimitris Itoudis, açıklamalarda bulundu.



Dimitris Itoudis, "EuroLeague'de daha iyi duruma gelmek isteyen ve bunun için hamleler yapan bir takımla karşılaşacağız. Avrupa ve hatta NBA standartlarında çok önemli bir guard olan Luca Vildoza'yı kadrolarına kattılar ve Nemanja Nedovic de formunu yakalıyor. Elbette bu iki kısa, takımın sahip olduğu diğer guardlarla birlikte oyunu domine edebiliyor. Kızılyıldız, bu ikiliyle birlikte oynarken farklı bir seviye ortaya koyuyor. Dört numarada ve daha kısa beşlerle sahada kalmaya karar verdiklerinde beş numarada faydalanabildikleri, çok tecrübeli bir isim olan Ben Bentil'e sahipler." dedi.



Ayrıca, "Sonuç olarak hücum çeşitliliğine sahip ve yaratıcı bir rakibimiz olacak. Sezonun şu ana kadarki bölümüne dek sergilediğimiz doğruları parkeye yansıtamadığımız bir maçtan sonra evimize dönüyoruz. Fakat bu maçtan derslerimizi çıkardık. Kızılyıldız'ın ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu bilerek oynayacak ve umuyorum ki kazanmak için gerekli reaksiyonu göstereceğiz." diye konuştu.





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