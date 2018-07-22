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Dieumerci Mbokani'ye Türkiye'den teklif

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü, yeni bir forvet transferi yapma kararı aldı.

Dieumerci Mbokani'ye Türkiye'den teklif
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22 Temmuz 2018 11:56
Hücum hattını El Kabir transferiyle güçlendiren Ankaragücü yeni bir forvet için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertliler, daha önce de gündemine giren Dieumerci Mbokani transferinde bir kez daha harekete geçti.

Sözleşmesinin sona erdiği Dinamo Kiev ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki golcüyle temasa geçen Başkent temsilcisinin tüm şartlarını zorladığı öğrenildi.

Dieumerci Mbokani geçen yıl Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında 32 maçta 12 gol, 2 asistle oynadı.

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