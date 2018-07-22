Hücum hattını El Kabir transferiyle güçlendiren Ankaragücü yeni bir forvet için düğmeye bastı.Sarı-lacivertliler, daha önce de gündemine girentransferinde bir kez daha harekete geçti.Sözleşmesinin sona erdiği Dinamo Kiev ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki golcüyle temasa geçen Başkent temsilcisinin tüm şartlarını zorladığı öğrenildi.Dieumerci Mbokani geçen yıl Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında 32 maçta 12 gol, 2 asistle oynadı.