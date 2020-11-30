🔥🔥Avrupa'nın 6 büyük liginde @atancagdas 'ın Alanyaspor'undan daha az gol yiyen tek takım var; Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i...



🔸2 Atletico Madrid

🔸3 Alanyaspor

🔸5 Real Sociedad

🔸5 Ajax

🔸6 Vitesse pic.twitter.com/VJxQF1vyoJ



— Sporx (@sporx) November 30, 2020

Süper Lig'in maç eksiğine rağmen 3 puan farkla lideri olan Aytemiz Alanyaspor, hücumdaki başarısının yanısıra savunmadaki performansıyla da Avrupa çapında bir başarı sağladı.Sezon başında savunma 4'lüsünün yıldızları Welinton ve Fabrice Nsakala'yı kaybeden Alanyaspor, sol beke Nsakala yerine François Moubandje'yi transfer etti. Welinton yerineyse 3 sezondur kulüpte olan Georgios Tzavellas monte edildi.Geçen sezon 9 maçta 18 puan toplayan ve yine 19 gol atan Alanyaspor, 11 gol yemişti. Alanyaspor, bu sezon aynı maç sayısında ise 23 puan topladı, liderlik koltuğunu korudu ve hiç mağlup olmadı.Alanyaspor, savunma performansını yenilen 11 golden 3 gole çekerek inanılmaz bir performans sergiledi.5 sezondur Süper Lig'de yer alan Alanyaspor, savunmadaki başarısıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig göz önüne alındığında en iyi ikinci performansı sergiledi.Çağdaş Atan ile birlikte yepyeni bir döneme giren ve her 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Alanyaspor, Diego Simeone'nin çalıştırdığı ve savunma performansıyla yıllardır takdir toplayan Atletico Madrid'den sadece 1 fazla gol yedi.