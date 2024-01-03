Develi Belediyespor, başantrenör Serdar Uslu ile anlaştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor'da başantrenörlük görevine Serdar Uslu getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Develi Belediyespor, başantrenör Serdar Uslu ile anlaştı
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03 Ocak 2024 16:40
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör görevine Serdar Uslu'yu getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 47 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Kayseri ekibi, sezon öncesinde takımın başına getirilen Hüseyin Koç ile 19 Aralık'ta yollarını ayırmıştı.

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