UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih, 1-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 38. dakikada Kim Min Jae attı.
Paris Saint-Germain'de Ousmane Dembele, 56. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde 9 puana yükseldi. PSG, 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. PSG, ise Salzburg deplasmanına gidecek.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 38. dakikada Kim Min Jae attı.
Paris Saint-Germain'de Ousmane Dembele, 56. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde 9 puana yükseldi. PSG, 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. PSG, ise Salzburg deplasmanına gidecek.