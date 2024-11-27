Dev maçta kazanan Bayern Münih!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dev maçta kazanan Bayern Münih!
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27 Kasım 2024 00:58
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih, 1-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 38. dakikada Kim Min Jae attı.

Paris Saint-Germain'de Ousmane Dembele, 56. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde 9 puana yükseldi. PSG, 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. PSG, ise Salzburg deplasmanına gidecek.

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