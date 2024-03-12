Dev derbinin biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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12 Mart 2024 15:27
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 6 bin, VIP Platinum A/C 5 bin, VIP Gold 4 bin, VIP Silver 3 bin, Batı tribün bin, Doğu Üst tribün 800, Fırtına tribün 750, Güney-Kuzey Kale arkası ise 400 liradan satışa çıkarıldı.

Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

 

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