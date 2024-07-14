Derrick Köhn için sürpriz talipler!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanacak.
Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan ve Torino, Derrick Köhn ile ilgileniyor.
Haberde İtalyan devinin Theo Hernandez'in yedeği olacak bir sol bek arayışında olduğu ve bu ismin Alman sol bek Köhn olabileceği yazıldı.
TORINO 11'E DÜŞÜNÜYOR
Öte yandan oyuncuya Torino'nun da ilgisinin olduğu belirtildi. Milan'ın aksine Torino'nun 25 yaşındaki sol beki ilk 11'e düşündüğü ifade edildi.
Başarılı oyuncunun piyasa değerinin 6 milyon euro olduğunun altı çizilirken, Galatasaray'ın oyuncuyu bırakma niyetinin olmadığı da aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı kırmızılı takımın kış transfer döneminde 3.35 milyon euroya Hannover'den transfer ettiği Alman sol bek, 15 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan ve Torino, Derrick Köhn ile ilgileniyor.
Haberde İtalyan devinin Theo Hernandez'in yedeği olacak bir sol bek arayışında olduğu ve bu ismin Alman sol bek Köhn olabileceği yazıldı.
TORINO 11'E DÜŞÜNÜYOR
Öte yandan oyuncuya Torino'nun da ilgisinin olduğu belirtildi. Milan'ın aksine Torino'nun 25 yaşındaki sol beki ilk 11'e düşündüğü ifade edildi.
Başarılı oyuncunun piyasa değerinin 6 milyon euro olduğunun altı çizilirken, Galatasaray'ın oyuncuyu bırakma niyetinin olmadığı da aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı kırmızılı takımın kış transfer döneminde 3.35 milyon euroya Hannover'den transfer ettiği Alman sol bek, 15 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.