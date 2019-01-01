DeRozan, neden üçlük atmadığını anlattı

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, neden üçlük atmadığını açıkladı.



DeRozan, kariyeri boyunca üçlük atmayı reddettiği için birçok eleştiri almıştı. Bunun nedeni kötü bir şutör olmasından ziyade, dış bölgede boşta olsa da bunları kullanmayı tercih etmemesinden ötürüydü.



Ve ona göre bu durumun nedeni, üçlük atmak istemediği için gerçekleşiyor. Yakın zamanda JJ Redick'in podcast'inde konuşan DeRozan, ligdeki en iyi skor sezonunda herkesin yanıldığını kanıtlamak için kasıtlı olarak üçlük atmadığını itiraf etti:



"İnsanlara 'Üçlük atamadığımı söyleyip duruyordunuz, tekrar atmaya başlayayım o zaman' diyebileceğim bir sıçrama yaşayacağımdan oldukça eminim."



Bu, DeRozan'ın bu durumu ilk kez ele alışı değil. Spurs yıldızı, 2019'da üçlükleri kaçırmayı umursamadığını ve eğer boştaysa bu şutları kullanacağını söylemişti:



"Denemiyorum sadece. Mesele onları atamamak değil, hiç denemiyor olmam. Ama ne zaman fırsat bulursam, atarım. Kaçırmak umurumda değil, hiçbir şey umurumda değil. Bu sadece denememe meselesi."



Şimdiye kadar, DeRozan kariyeri boyunca maç başına 1.5 denemede 0.4 üçlük isabetiyle oynamıştı. Kariyerinde yalnızca iki sezonda 2.0 deneme ortalaması yakalayan DeMar, bir sezonda 1.1 isabetle oynamıştı.



DeMar, kariyerinde 341 üçlük isabetine sahipken, Houston Rockets süperstarı James Harden yalnızca 2019'da 378 üçlük atmıştı.



