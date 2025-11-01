Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında lider Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i konuk etti.Allianz Arena'da oynanan ve Deniz Aytekin'in düdük çaldığı karşılaşmadan ev sahibi Bayern Mühih 3-0 galip ayrıldı.Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada, 31. dakikadave 43. dakikadakendi kalesine attı.Bu sonuçla birlikte ligde 9'da 9 yaparak puanını 27'e çıkaran Bavyera ekibi, yoluna kayıpsız devam etti. Öte yandan Bayern Münih, bu sezon çıktığı 15 maçın tamamını kazandı.4 maçlık galibiyet serisi sona eren Leverkusen ise 17 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise sahasında Heidenheim'i ağırlayacak.