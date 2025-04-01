Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takım, kupada yarı finale çıkmak için mücadele edecek.
Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Fenerbahçe'de ikinci sezonunu yaşayan Dominik Livakovic'in performansı derbinin sonucu için önemli olacak.
Muslera ve Livakovic'in oynamaması halinde forma bekleyen Günay Güvenç ile İrfan Can Eğribayat bu sezon görev aldıkları maçlarda takımlarına destek vermeye çalıştı.
- Muslera'nın derbilerde deneyimi yüksek
Galatasaray'ın 38 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera, derbilerdeki deneyimiyle öne çıkıyor.
2011-2012 sezonundan beri sarı-kırmızılı takımda forma giyen Muslera, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde toplam 63 maçta 28 galibiyet, 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu derbilerde toplamda 62 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, 25 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
Muslera, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 33 maçta ise 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli kaleci, söz konusu maçlarda da 26 gole engel olamazken, 15 müsabakada gole izin vermedi.
- Muslera, bu sezon 8 maçta gol yemedi
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon ligde 27 maçta 8 kez kalesinde gole izin vermedi.
Bu sezon çıktığı bütün Avrupa maçlarında gol yiyen Fernano Muslera, Beşiktaş'la oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında da kalesinde 5 gol görmüştü.
- Günay Güvenç, bu sezon 10 maça çıktı
Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, bu sezon 10 maçta takımının kalesini korudu.
Muslera'nın cezalı olduğu ilk 3 UEFA Avrupa Ligi maçında ve AZ Alkmaar ile oynanan son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında görev alan tecrübeli kaleci, söz konusu karşılaşmalarda toplam 8 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 kez sonradan oyuna giren tecrübeli kaleci, bu karşılaşmalarda 1 kez kalesinde golü gördü. Görev aldığı 3 Türkiye Kupası maçında 3 gol yiyen Günay, bu sezon Süper Lig'de oynadığı tek maç olan ve hükmen kazandıkları Adana Demirspor müsabakasında da kalesini gole kapadı.
- Livakovic, Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçın 2'sinde gole izin vermedi
Galatasaray karşısında toplamda 3 derbide oynayan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, söz konusu karşılaşmaların 2'sinde gol yemedi.
Livakovic, geçen sezon ligde Ülker Stadı'nda 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta ilk kez Galatasaray karşısında görev aldı. Hırvat kaleci, sarı-kırmızılılar karşısında ikinci maçına ise geçen sezon RAMS Park'ta 1-0 kazandıkları karşılaşmada çıktı.
Galatasaray'a karşı ilk iki derbide gol yemeyen Livakovic, bu sezonun ilk yarısında mağlup oldukları karşılaşmada ise 3 golü kalesinde gördü.
- Livakovic, bu sezon 9 karşılaşmada gol yemedi
Dominik Livakovic, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmaya çıktı.
Hırvat kaleci, bu sezon Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 karşılaşmaya çıktı. Avrupa'daki maçlarda kalesini gole kapatamayan 30 yaşındaki Hırvat file bekçisi, ligde ise 9 müsabakada gol yemedi.
Livakovic, bu sezon sahaya çıktığı 27 maçta toplam 31 golü kalesinde gördü.
- İrfan Can, Galatasaray'a karşı 2 derbide oynadı
İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı 2 derbide forma giydi.
Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı ilk defa 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0 yenildikleri maçta sahaya çıktı. Son olarak da bu sezon ligin 25. haftasındaki derbide forma giyen İrfan Can, söz konusu maçta gol yemedi.
Kaleci İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 17 karşılaşmaya çıktı.
Bu sezon 10 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası müsabakasına çıkan İrfan Can Eğribayat, söz konusu müsabakalarda toplam 17 golü kalesinde gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Olimpik Lyon ve penaltılara giden Rangers maçlarında gol yemeyen İrfan Can, Süper Lig'de de Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Onvo Antalyaspor'a karşı kalesini gole kapattı.
Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kalecilerin performansı belirleyici olacak; Muslera deneyimiyle, Livakovic ise önceki derbilerdeki başarılı grafiğiyle öne çıkıyor.
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.
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