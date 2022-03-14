Derbide tribünler doldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynandı.
Karşılaşmayı yaklaşık 45 bin taraftar tribünlerden takip etti. Taraftarlar, konuk takım seyircilerinin alınmadığı müsabakada takımlarına destek verdi.
Ayrıca Galatasaraylı futbolcular seremoniye "Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir" yazılı pankartla çıktı.
Karşılaşmayı yaklaşık 45 bin taraftar tribünlerden takip etti. Taraftarlar, konuk takım seyircilerinin alınmadığı müsabakada takımlarına destek verdi.
Ayrıca Galatasaraylı futbolcular seremoniye "Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir" yazılı pankartla çıktı.