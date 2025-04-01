Derbide orta sahaya Lemina gücü!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe dersine çalışmaya devam ediyor.



Buruk, kupadaki derbi sınavında orta alanda değişime gitmeye hazırlanıyor. Performansı ciddi bir düşüş içerisinde olan Gabriel Sara'nın yerine Mario Lemina'nın Kadıköy'deki derbide sahada olması bekleniyor.



Sara'nın bu kez 10 numara olarak da sahada olmaması ve bu bölgede Dries Mertens'in oynaması planlanıyor.



RAMS Park'taki son derbide Lemina, Kadıköy'de sezonun ilk yarısında oynanan maçta ise Mertens sahanın yıldızlarından olmuştu.







