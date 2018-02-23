  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Derbide ilk golü atan zor kaybediyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak nefes kesecek mücadele öncesi ilginç istatistikler göz önüne çıktı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 25 maçta ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi. Geride kalan 25 maçın 16'sında Fenerbahçe, 8'inde ise Beşiktaş ilk golü atarken, bir müsabaka golsüz bitti

Kaynak: AA
Derbide ilk golü atan zor kaybediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2018 11:55
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü yapılacak derbi öncesi iki takım arasında oynanan son 25 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi.

Rekabette 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 25 randevuda öne geçen takım, sahadan 2 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 5 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.


- Fenerbahçe 16, Beşiktaş 8 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 25 karşılaşmada Fenerbahçe 16, Beşiktaş 8 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği bir karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 4 karşılaşmayı kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü attığı 3 maçta eşitliği bozamazken, bir maçta puan alamadı.

- Rekabette son 25 maç

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 25 maçta alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

Tarih  Organizasyon  Stat  Sonuç (BJK-FB)  İlk Gol
29.03.2008  Süper Lig  BJK İnönü  1-2  Alex (FB) 
29.11.2008  Süper Lig  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu  1-2   Selçuk Şahin (FB)
 03.05.2009 Süper Lig  BJK İnönü  1-2  Güiza (FB) 
13.05.2009  Türkiye Kupası İzmir Atatürk  4-2  Yusuf Şimşek (BJK) 
02.08.2009  TFF Süper Kupa  Atatürk Olimpiyat  0-2  Alex (FB) 
21.11.2009  Süper Lig   BJK İnönü 3-0  Fink (BJK) 
18.04.2010  Süper Lig  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu  0-1  Alex (FB) 
19.09.2010  Süper Lig  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu   1-1 Niang (FB) 
20.02.2011  Süper Lig  BJK İnönü  2-4  Necip Uysal (BJK-Kendi Kalesine) 
 27.10.2011 Süper Lig  BJK İnönü   2-2  Simao (BJK)
05.02.2012  Süper Lig   Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-2  Yobo (FB) 
29.04.2012  Süper Lig  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu   1-2 Egemen Korkmaz (BJK) 
 03.05.2012 Süper Lig BJK İnönü  1-0  Almeida (BJK) 
07.10.2012  Süper Lig   Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-3   Sow (FB)
 03.03.2013  Süper Lig BJK İnönü    3-2 Sow (FB) 
 30.11.2013 Süper Lig   Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 3-3  Olcay Şahan (BJK) 
20.04.2014  Süper Lig  Atatürk Olimpiyat  1-1  Sow (FB) 
02.11.2014  Süper Lig  Atatürk Olimpiyat  0-2  Emenike (FB) 
22.03.2015  Süper Lig  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu  0-1  Sow (FB) 
 27.09.2015 Süper Lig  Atatürk Olimpiyat  3-2   Kjaer (FB-Kendi Kalesine)
29.02.2016  Süper Lig   Ülker 0-2  Volkan Şen (FB) 
03.12.2016  Süper Lig   Ülker 0-0   
05.02.2017  Türkiye Kupası  Vodafone Park  0-1  Van Persie (FB) 
 11.05.2017 Süper Lig  Vodafone Park  1-1  Aboubakar (BJK) 
23.09.2017  Süper Lig  Ülker  1-2  Guiliano (FB) 
- Beşiktaş, bu sezon öne geçtiği 14 maçın 10'unu kazandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 14 maçın 10'unu galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, ligde ilk golü bulduğu 14 karşılaşmada 4 kez rakiplerinin eşitliği sağlamasına engel olamadı.

Bu sezonki 2 lig maçında rakip fileleri havalandıramayan ve bu karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, kalesinde ilk golü gördüğü 6 karşılaşmada galibiyet almakta zorlandı. Rakiplerinin attığı ilk gole rağmen sadece bir kez skoru lehine çevirebilen siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise beraberliği sağlayabildi. Beşiktaş, ilk golü yediği 3 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.

- Fenerbahçe, ilk golü attığı 14 maçta 12 galibiyet elde etti

Fenerbahçe de bu sezon Süper Lig'de ilk golü kaydettiği 14 müsabakada 12 kez kazandı.

Bu maçların 2'inde de rakipleriyle berabere kalan sarı-lacivertli ekip, rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.

Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü 7 karşılaşmada ise skoru lehine çeviremedi. Söz konusu 7 karşılaşmada 5 kez eşitliği sağlayabilen Fenerahçe, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon sadece Galatasaray ile ilk yarıda oynadığı derbi mücadelesinde gol atma başarısı gösteremedi. Rakibine de gol şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, 0-0 beraberlikle biten derbiden bir puan aldı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için