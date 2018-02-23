Tarih Organizasyon Stat Sonuç (BJK-FB) İlk Gol 29.03.2008 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Alex (FB) 29.11.2008 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-2 Selçuk Şahin (FB) 03.05.2009 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Güiza (FB) 13.05.2009 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 4-2 Yusuf Şimşek (BJK) 02.08.2009 TFF Süper Kupa Atatürk Olimpiyat 0-2 Alex (FB) 21.11.2009 Süper Lig BJK İnönü 3-0 Fink (BJK) 18.04.2010 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-1 Alex (FB) 19.09.2010 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-1 Niang (FB) 20.02.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-4 Necip Uysal (BJK-Kendi Kalesine) 27.10.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-2 Simao (BJK) 05.02.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-2 Yobo (FB) 29.04.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-2 Egemen Korkmaz (BJK) 03.05.2012 Süper Lig BJK İnönü 1-0 Almeida (BJK) 07.10.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-3 Sow (FB) 03.03.2013 Süper Lig BJK İnönü 3-2 Sow (FB) 30.11.2013 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 3-3 Olcay Şahan (BJK) 20.04.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 1-1 Sow (FB) 02.11.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 0-2 Emenike (FB) 22.03.2015 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-1 Sow (FB) 27.09.2015 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 3-2 Kjaer (FB-Kendi Kalesine) 29.02.2016 Süper Lig Ülker 0-2 Volkan Şen (FB) 03.12.2016 Süper Lig Ülker 0-0 05.02.2017 Türkiye Kupası Vodafone Park 0-1 Van Persie (FB) 11.05.2017 Süper Lig Vodafone Park 1-1 Aboubakar (BJK) 23.09.2017 Süper Lig Ülker 1-2 Guiliano (FB)

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü yapılacak derbi öncesi iki takım arasında oynanan son 25 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi.Rekabette 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 25 randevuda öne geçen takım, sahadan 2 kez mağlup ayrıldı.Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 5 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.İki takım arasındaki son 25 karşılaşmada Fenerbahçe 16, Beşiktaş 8 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği bir karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 4 karşılaşmayı kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü attığı 3 maçta eşitliği bozamazken, bir maçta puan alamadı.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 25 maçta alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 14 maçın 10'unu galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi.Siyah-beyazlı takım, ligde ilk golü bulduğu 14 karşılaşmada 4 kez rakiplerinin eşitliği sağlamasına engel olamadı.Bu sezonki 2 lig maçında rakip fileleri havalandıramayan ve bu karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, kalesinde ilk golü gördüğü 6 karşılaşmada galibiyet almakta zorlandı. Rakiplerinin attığı ilk gole rağmen sadece bir kez skoru lehine çevirebilen siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise beraberliği sağlayabildi. Beşiktaş, ilk golü yediği 3 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.Fenerbahçe de bu sezon Süper Lig'de ilk golü kaydettiği 14 müsabakada 12 kez kazandı.Bu maçların 2'inde de rakipleriyle berabere kalan sarı-lacivertli ekip, rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü 7 karşılaşmada ise skoru lehine çeviremedi. Söz konusu 7 karşılaşmada 5 kez eşitliği sağlayabilen Fenerahçe, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon sadece Galatasaray ile ilk yarıda oynadığı derbi mücadelesinde gol atma başarısı gösteremedi. Rakibine de gol şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, 0-0 beraberlikle biten derbiden bir puan aldı.