Derbi sonrası ortalık karıştı; Hasan Arat

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ın paylaşımı sonrası sarı kırmızılı yöneticilere bağırdı, protokol tribünü karıştı.

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Derbi sonrası ortalık karıştı; Hasan Arat
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03 Mart 2024 21:40
Son güncelleme 03 Mart 2024 21:46
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası protokol tribünü karıştı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu.

Paylaşımı yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.

Hasan Arat'ın bağırması sonrası Galatasaraylı yöneticiler de tepki gösterdi. Ortalık bir süre gerildi.

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