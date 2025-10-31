31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana!

Fenerbahçe, 25 alanın 20'sinde Beşiktaş'tan üstün. Derbi öncesi hem savunması hem de hücumuyla rakibine fark atan sarı-lacivertliler Dolmabahçe'de bir adım önde gözüküyor.

calendar 31 Ekim 2025 10:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana!
Fenerbahçe, pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Bu karşılaşma iki takım için de oldukça kritik.

Ev sahibi Beşiktaş, derbi zaferiyle yeniden toparlanmak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın Trabzonspor'la oynayacağı haftada zirveye bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.

Dolmabahçe'deki bu dev derbi öncesinde iki takımın da bu sezonki istatistiklerine bakıldığında; rakamlar Fenerbahçe'den yana. Sarı-kanarya, ezeli rakibine 25 alanın 20'sinde üstünlük kurmuş durumda.

AÇIK ARA ÖNDE BULUNUYOR

Ligin ilk 10 maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha fazla gol atarken, rakibinden daha az gol yedi. Maç başına atılan gol, maç başına isabetli şut, maç başına kaçırılan büyük şans, topla oynama, maç başına isabetli pas gibi birçok alanda Fenerbahçe açık ara önde... Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi geçtiği alanlar ise; maç başına yakalanan büyük şans, maç başına tehlike engelleme ve maç başına yaptığı kale vuruşu... Son iki istatistik aslında Beşiktaş'ın kalesinde Fenerbahçe'den daha fazla pozisyon verdiğinin göstergesi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
