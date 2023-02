Depremde yaşamını yitiren Saruhan Bolat'ın hedefi G.Saray'dı

Alperen Aydın ve Saruhan Bolat. Giresun doğumlu iki futbolcu. Aynı sokakta oynadılar, 14 yıl aynı okula gittiler, Giresun Atatürk Lisesi Okul Takımı'nda ve Giresunspor alt yapısında birlikte ter döktüler. Bu sezon başında Alperen Bayrampaşaspor'a, Saruhan Kahramanmaraş İstiklalspor'a gitti. Farklı takımlarda olsalar da iletişimlerini sürdüren iki can dostu deprem ayırdı. BAL'da grup lideri olan Kahramanmaraş İstiklalspor'un tesisleri deprem felaketinde yıkılırken Saruhan da vefat eden futbolculardan biri oldu. 23 yaşındaki Saruhan hayalleri ve umutlarıyla birlikte hayata veda etti. Onu, can dostu Alperen Aydın'dan dinledik...



"AİLESİ ONUN İÇİN ÇOK ÇALIŞTI"



"Babası Fahrettin Bey ve annesi Fatma Hanım oğullarının futbolda başarılı olması için inanılmaz emek sarf ettiler. Beslenmesinden okuluna kadar sürekli destek oldular. Ağabeyi Ramazan Bolat ve kız kardeşi Berfin ile birbirlerine bağlı mükemmel bir aileydiler."



USTAÖMER VE SOFUOĞLU ONU SEÇTİ



"Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'ken Şenol Ustaömer ve Turan Sofuoğlu tarafından düzenlenen çeşitli bölgesel elemelerden sonra TFF'nin Riva Tesisleri'ne çağrıldı. İki kez milli takım oyuncu havuzuna çağrıldığında çok mutlu olmuştu. "Riva'ya gitmek benim için dünyanın en büyük olayı" derdi."



"ARDA TURAN'I KENDİNE ÖRNEK ALIRDI"



"Futbolculardan Gökdeniz Karadeniz, Arda Turan, Cengiz Ünder, Merih Demiral, Hami Mandıralı, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ı kendine örnek alırdı. Galatasaray'da oynayıp Arda Turan'ın veliahtı olacağına, Fatih Terim gibi Milli Takım'da teknik direktörlük yapacağına inanırdı."



"O GOLÜ ATAMADI, UYKULARI KAÇTI"



"Fenerbahçe ile yapılan maçta gol kaçırmış günlerce uyuyamamıştı. Sağ kanat oynamıştı, İsmail Köybaşı ile mücadelesini anlata anlata bitiremedi. 'Kaleci ile karşıya kaldım topu bir türlü boş kaleye atamadım' diye serzenişte bulunmuştu. 'Ah o golü atsaydım şu an Süper Lig'deydim' demişti."



Stili Kerem Atürkoğlu'na benziyordu. Giresunspor'un tüm alt yapı takımlarında yer aldı fakat geçen sezon başı kampına götürülmeyince "Küllerimden doğacağım. Futbolcu profesyonel de amatör de olsa futbolcudur" demiş, BAL ekibi Trabzon Çarşıbaşı Belediyespor'a gitmişti. Bu sezon başı İstiklal'e geçti.



"DEPREMDEN 4 SAAT ÖNCE KONUŞTUK"



"Sürekli iletişim halindeydik. Depremden dört saat önce konuştuk. Kendisini Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Sakarya Hendekspor istemiş. Fikir alış verişinde bulunduk. İlk Deprem olduğunda hemen beni aradı. İyi olduğunu belirtti. Fakat ikinci depremde kolonların arasında rahmetli olmuş. Kahroldum."



"İKİMİZ DE HASTA GALATASARAYLIYDIK"



"İkimiz de hasta Galatasaraylıydık. Bir gün Galatasaray'da oynayacağına inanıyordu. Tüm maçlarını birlikte izlerdik. Muslera'nın bir takım için ne kadar önemli olduğunu anlatırdı. Her takımın yıldız oyuncuya ihtiyacı olduğunu, İcardi'nin Galatasaray'ı şampiyon yapacağını söylemişti."



"MAÇA SAĞ AYAĞI İLE ÇIKAR, DUA EDERDİ"



"Her maça mutlaka sağ ayakla çıkar, duasını ederdi. Oynadığı takımlarda para pazarlığı değil forma pazarlığı yapardı. 7 numaralı formayı şart koşardı ve mutlaka giyerdi. Aynı numarayı giyen Cristiano Ronaldo'yu çok severdi."



"FATİH TERİM VE KLOPP'A HAYRANDI"



"Teknik adamlardan Fatih Terim ve Jürgen Klopp'a hayrandı. Okan Buruk, Nuri Şahin, Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan, Hakan Keleş gibi yeni dönem teknik adamların sistemlerini beğenirdi. Ona nedenini sorduğumda ise pozitif Futbol oynatan düşünceye sahip olduklarını söylerdi."



SARUHAN iÇiN NE DEDİLER



HAKAN KELEŞ: "YENİ SARUHANLAR YETİŞTİRECEĞİZ"



"Çok yetenekli oyuncuydu. Örnek, yardımsever bir insandı. Planları vardı. Giresunspor'un alt yapısının gururuydu. Adını Giresunspor alt yapısına verdik. Adını yaşatmak ve yeni 'Saruhan'lar yetiştirmek için mücadele edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki günlerde Saruhan için turnuva düzenleyeceğiz."



BABASI: "İKİ AYAĞINI DA KULLANIRDI, TEKNİK BİR OYUNCUYDU"



"Yüreğim yanıyor. İdealleri olan bir insandı. Tek hedefi Milli Takım ve Galatasaray forması giymekti. Ronaldo'nun hayranıydı. Her iki ayağını iyi kullanırdı, çok teknikti. Onu futbola orta okuldaki beden eğitimi öğretmeni Mehmet Kar teşvik etmişti. Onun ve Giresunspor'daki hocalarının büyük emeği var."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ