Deplasman fatihi Fenerbahçe!

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 17 maça çıktı. Sarı-Lacivertliler, bu maçlarda dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Deplasman fatihi Fenerbahçe!
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06 Mayıs 2024 10:34
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Konyaspor ile kritik bir maça çıkacak. 

Şu anda lider Galatasaray ile arasında 7 puan fark bulunan Sarı-Lacivertliler, bu sezon deplasmanda 17 maça çıktı.

Takımının başında lig tarihinin en iyi dış saha performanslarından birine imza atan İsmail Kartal, 15 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı. 

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