Deplasman fatihi Fenerbahçe!

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Konyaspor ile kritik bir maça çıkacak.
Şu anda lider Galatasaray ile arasında 7 puan fark bulunan Sarı-Lacivertliler, bu sezon deplasmanda 17 maça çıktı.
Takımının başında lig tarihinin en iyi dış saha performanslarından birine imza atan İsmail Kartal, 15 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı.
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Şu anda lider Galatasaray ile arasında 7 puan fark bulunan Sarı-Lacivertliler, bu sezon deplasmanda 17 maça çıktı.
Takımının başında lig tarihinin en iyi dış saha performanslarından birine imza atan İsmail Kartal, 15 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ