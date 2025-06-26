Depay, kulübe ihtarname çekti: Beşiktaş'a büyük fırsat!

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Memphis Depay için beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Memphis Depay ile Corinthians arasında ipler gerildi. Geçtiğimiz yıl büyük beklentilerle transfer edilen Hollandalı yıldız, kulüpten alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle harekete geçti.
UOL'un haberine göre Depay, sözleşmesinde yer alan bonusların ve performans primlerinin büyük kısmını alamadı. Ayrıca kulüp, oyuncunun menajerlerine ve destek ekibine de ödeme yapmadı.
İHTARNAME ÇEKTİ
Depay, 15 Mayıs'ta resmi olarak alacaklarını talep etti ancak herhangi bir yanıt alamadı. Geçtiğimiz Çarşamba günü, kulübe yaklaşık 900.000 avroluk ödeme talebini içeren resmi bir ihtarname gönderdi. Bildirimde, ödemelerin yapılmaması halinde antrenmanlara ve maçlara katılmayacağı uyarısında bulundu.
"KRİZ VAR"
Depay'ın Corinthians'a ilgisini kaybettiği, sahadaki performansına da yansıdı. UOL analisti Walter Casagrande, "Deplasman maçlarına çıkmıyor, çıktığında da etkisiz kalıyor. Bu borç bir gecede oluşmadı, uzun süredir devam eden bir ilgisizlik ve kriz var," dedi.
Corinthians, önceki yönetim döneminde yapılan sözleşmelerin detaylarından habersiz olduklarını savunuyor. Ancak Depay'ın 2026'ya kadar süren sözleşmesinde her yıl artan maaş ve yüksek performans bonusları dikkat çekiyor. İlk yıl 11 milyon avro kazanan yıldız futbolcunun ikinci ve üçüncü yıllarda sırasıyla 13 ve 19 milyon avro alması planlanıyordu.
Şu anda taraflar arasında köprüler hızla yanarken, Depay'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
Memphis Depay ile Corinthians arasında ipler gerildi. Geçtiğimiz yıl büyük beklentilerle transfer edilen Hollandalı yıldız, kulüpten alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle harekete geçti.
UOL'un haberine göre Depay, sözleşmesinde yer alan bonusların ve performans primlerinin büyük kısmını alamadı. Ayrıca kulüp, oyuncunun menajerlerine ve destek ekibine de ödeme yapmadı.
İHTARNAME ÇEKTİ
Depay, 15 Mayıs'ta resmi olarak alacaklarını talep etti ancak herhangi bir yanıt alamadı. Geçtiğimiz Çarşamba günü, kulübe yaklaşık 900.000 avroluk ödeme talebini içeren resmi bir ihtarname gönderdi. Bildirimde, ödemelerin yapılmaması halinde antrenmanlara ve maçlara katılmayacağı uyarısında bulundu.
"KRİZ VAR"
Depay'ın Corinthians'a ilgisini kaybettiği, sahadaki performansına da yansıdı. UOL analisti Walter Casagrande, "Deplasman maçlarına çıkmıyor, çıktığında da etkisiz kalıyor. Bu borç bir gecede oluşmadı, uzun süredir devam eden bir ilgisizlik ve kriz var," dedi.
Corinthians, önceki yönetim döneminde yapılan sözleşmelerin detaylarından habersiz olduklarını savunuyor. Ancak Depay'ın 2026'ya kadar süren sözleşmesinde her yıl artan maaş ve yüksek performans bonusları dikkat çekiyor. İlk yıl 11 milyon avro kazanan yıldız futbolcunun ikinci ve üçüncü yıllarda sırasıyla 13 ve 19 milyon avro alması planlanıyordu.
Şu anda taraflar arasında köprüler hızla yanarken, Depay'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
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