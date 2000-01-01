Denver, Bol Bol'un kontratını standart bir NBA kontratına çevirdi!

Denver Nuggets'ın, pivot oyuncusu Bol Bol'un iki yönlü sözleşmesini iki yıllığı 4.2 milyon dolarlık standart bir NBA anlaşmasına dönüştürdüğü bildirildi.



Bol, NBA çıkışını sezonun Orlando bubble'ında devamında yapmıştı. Yedi sıralama maçında 5.7 sayı ve 2.7 ribaund ortalamaları yakalayan Bol, playofflarda pek süre almamış, dört maçta sadece 5.4 dakika ortalama süre almıştı.



21 yaşındaki oyuncu, çıkışını geçtiğimiz sezon askıya alındıktan sonra yaptığı için, halen 2020-21 sezonu Yılın Çaylağı ödülünü alabilecek konumda.



Miami Heat, merhum eski NBA oyuncusu Manute Bol'un oğlu olan Bol Bol'u Denver'a takas etmeden önce 2019 Draftı'nda ikinci turda seçmişti.



