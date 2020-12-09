Denizlisporlu Sacko: 'PSG'li futbolcuların olaya verdikleri reaksiyon muazzam'

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki PSG-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepkiler devam ediyor.Kasımpaşa ile deplasmanda yapacakları maçın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren Yukatel Denizlispor'un Malili futbolcusu Sacko da antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Dün yaşananların çok üzücü olduğunu, yeşil sahada halen bu tip olayların yaşanmasına anlam veremediğini ifade eden Sacko, şöyle konuştu:Takımın gidişatı ve Kasımpaşa maçı hazırlıklarıyla ilgili de değerlendirme yapan Sacko,diye konuştu.Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega da futbolun başındaki kişiler ve karar verici mercilerin ırkçı söylemler hakkında büyük ve örnek cezalar vermesi gerektiğine dikkat çekti.Ligde istedikleri sonuçları alamadıklarını, bulundukları durumdan kurtulmak için her gün arkadaşlarıyla konuştuklarını anlatan Rodallega, şu ifadeleri kullandı:Teknik direktör Kenan Atik de açıklamasında Fenerbahçe maçında yenildiklerini ancak sergiledikleri oyunun kendilerini tatmin ettiğini belirtti.diyen Atik, şu değerlendirmede bulundu:Yeşil-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 saat süren idmanda, taktik ve topla çalışma yaptı.Sakatlıkları bulunan Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti, Oğuz Yılmaz ve Subotic idmana katılmadı.