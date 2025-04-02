Denizlispor yine başa döndü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme sınırında olan Denizlispor'da yönetimsel sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Bu sezon daha önce kulübün 6 puanının silinmesine neden olan eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'in yanı sıra Djedje'ye bugün 115 bin Euro ödeme yapamazsa FIFA'dan yine puan silme cezası alacak.



Yeşil-siyahlılarda yaşanan yönetim tartışmasında hem başkan Erhan Ergil istifa etti hem de başkan adayı olan eski yöneticilerden Yasin Özpek geri çekildi. Geçen hafta Turgutlu deplasmanı sonrası kulübe destek olunmadığı için Çınar Meydanı'nda açlık grevine başlayan Erhan Ergil ile grev kararı sonrası yönetime talip olan Özpek'in arası açıldı.



Ocak ayında başkanlığı devraldığı kulüpte daha önce de istifadan dönen Erhan Ergil, Turgutlu deplasmanı sonrası yönetime tepki gösteren, daha önce de kriz yaşadığı takım kaptanı Gökhan Süzen'e ve Yasin Özpek'e sert çıkıp istifa etti. Ergil, Yasin Özpek'in eski başkan olan Ahmet Yalın Yıldırım'la görüşmesine hem de tesislere gelmesine rağmen kendisi yerine teknik heyet ve takımla temas kurmasına tepki gösterdi. Ergil, Gökhan Süzen'i kendisine karşı kasıtlı hareket etmekle suçladı.



Dün kulüp tesislerinde takımla bayramlaşıp bugün oynanacak Ağrı 1979 Spor maçında başarı dileyen Yasin Özpek ise Erhan Ergil'i şovmenlikle suçladı. Sıkıntılı günler geçiren kulüpte belirsizlik sürüyor.



