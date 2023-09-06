Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul cezalı

2. Lig ekibi Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul cezalı
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06 Eylül 2023 16:04
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yeşil-siyahlı takımın evinde 1-1 berabere kaldığı Karaman FK maçında genç teknik adamın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbilirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Bülent Ertuğrul, bu hafta deplasmanda oynanacak  Isparta 32 Spor karşılaşmasında saha kenarında yer alamayacak.

Öte yandan kurul, "Çirkin ve kötü tezahürat" ile "Usulsüz seyirci alınması" nedeniyle de kulübe ihtar ya da para cezası verecek.
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