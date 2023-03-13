Denizlispor ateşe düştü

17 puanda kalan Denizlispor düşme hattından kurtulamazken; her geçen hafta umut tüketmeyi sürdürdü.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor ateşe düştü
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13 Mart 2023 14:43
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda önemli rakiplerinden Erzurumspor FK'yı konuk eden Altaş Denizlispor, rakibine 2-0 yenilerek adeta kendini ateşe attı. Bu sonuçla 17 puanda kalan yeşil-siyahlılar düşme hattından kurtulamazken; her geçen hafta umut tüketmeyi sürdürdü.

Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak, yine dar kadrodan şikayet etti. Bir haftada 3 maça çıktıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Dar kadro ile 3 maçı çıkaramadık. Ben yine de futbolcularımı kutluyorum" dedi.

Takımına sonuna kadar güvendiğini dile getiren Giray Bulak, "Ben buraya geldiğimde 2 puanımız vardı. Oyuncularımız 2 puandan takımı burulara getirdi. Bu çocuklar önemli maçlar kazandı, yine kazanacaklar. Sorunları biliyoruz ama Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yetkililer planlama konusunda bizleri zor duruma sokuyor. Erzurumspor FK takımı 2 maç oynadı, biz 3 maç oynadık. Biz istediğimiz direnci gösteremedik ama oyuncularım yürekli. Herkes fedakarlık yapıyor. Bu işin üstesinden geleceğiz" yorumunu yaptı.

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