Denis Draguş yine etkisiz yine etkisiz

Trabzonspor'un büyük beklentilerle transfer ettiği Denis Draguş, bir maçta daha etkili olamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Denis Draguş yine etkisiz yine etkisiz
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24 Eylül 2024 10:33
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Denis Draguş, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Gaziantep FK'ya rakip oldu.

Rumen hücumcu, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Draguş ön tarafta yine beklenen etkiyi gösteremezken, basit top kayıpları ve pas hataları yaptı.

Draguş, iç sahadaki son Kayserispor maçındaki vasat performansı sonrası Trabzonspor tribünlerinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

 

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