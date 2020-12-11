Denayer'in ırkçılık itirafı: "Lazio-Galatasaray maçında yapıldı"

Belçikalı futbolcu Jason Denyar, Başakşehir'in maçında Webo'ya yapılan ırkçılık üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Denayer'in ırkçılık itirafı: 'Lazio-Galatasaray maçında yapıldı'
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11 Aralık 2020 16:48
Bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer, PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı üzerine konuştu.

Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasındaki maçta 4. hakem Webo'ya ırkçı ifadeler kullanmış ve ardından iki takım da sahayı terk etmişti.

"DAYANIŞMA OLMALI"

Lyon oyuncusu açıklamasında; "Bu dayanışma her zaman futbolda olmalı ancak hiçbir zaman ırkçı davranışların ciddi sonuçları olmuyor. Olayları unutuyoruz ve yenisi yaşanıyor." dedi.

"LAZIO MAÇINDA BANA DA YAPILDI"

Denayer kendisine yapılan ırkçılığı anlatırken; "Ben Galatasaray'da oynarken 2016 yılında Lazio ile Avrupa Ligi maçında karşılaşmıştık. Bana ırkçılık yapıldığını hakeme söylemiştim ama oynamaya devam etmiştik. Irkçı sözler kabul edilse de daha fazlası yapılmıyor. Sanıyorum bütün siyahlar bunu bir noktada yaşadı." açıklamasında bulundu.



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